Apel matki 3,5-letniego Kacperka z Nowogrodźca: Przestańcie już oczerniać jego ojca

We wtorek ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 3,5-letniego Kacperka z Nowogrodźca, którego ciało znaleziono w sobotę w rzece Kwisa. Tym samym zakończyła się kilkunastodniowa akcja poszukiwawcza.

- Nadzieja umiera ostatnia. Te spekulacje, porównywanie do Madzi z Sosnowca, że może Kacper wrócił do domu, a mnie nie było, że w ogóle nie wyjechał na działkę... To się w końcu skończyło. Będę mogła spać, będę mogła zasnąć. Chcę, żeby moje życie wróciło do normy, mam jeszcze trójkę dzieci - mówiła w sobotę w rozmowie z mediami pani Joanna, matka chłopca.

Jak mówiła, codziennie brała udział w akcji poszukiwawczej, "przeszła setki kilometrów". - To, że został znaleziony, to dla mnie duża ulga - powiedziała.

W chwili zaginięcia chłopiec był na działce pod opieką swojego ojca.

- To była kwestia minut. Rafał przyjechał na obiad z Kacperkiem, zjedli i wrócili na działkę po rzeczy. Mieli wracać do Milikowa do babci. Zaczęli zbierać rzeczy. Kacperek wyszedł z samochodu. To był ten moment. Zanim Rafał zadzwonił, wiem, że zaczęli go szukać z Mariuszem [znajomym ojca Kacpra - red.] - relacjonowała kobieta.

Pani Joanna przyznała, że "nie ma żadnego kontaktu z partnerem". - Jeśli chodzi o Rafała, przestańcie już go oczerniać - zaapelowała w rozmowie z dziennikarzami.

Zaginięcie 3,5-letniego Kacpra z Nowogrodźca

Chłopiec zaginął w poniedziałek 27 kwietnia w godzinach wieczornych. Był pod opieką ojca na działce w Nowogrodźcu, w pobliżu której przepływa rzeka. Akcja poszukiwacza zaczęła się zaraz po zgłoszeniu zaginięcia, czyli w poniedziałek około godziny 19.

W jej pierwszej fazie brali udział policjanci, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przeszukano ponad 500 hektarów okolicznych terenów. Dwa dni później do poszukiwań dołączyli policyjni płetwonurkowie.

Ojciec 3,5-latka usłyszał zarzut narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W chwili zaginięcia dziecka mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Okazało się też, że był poszukiwany za kradzieże, ciążyła na nim zaległa kara pół roku więzienia.