Pożar auta na parkingu w Płocku. 5-letni chłopiec trafił do szpitala

gagatka70 3 godziny temu

Nie zostawia się takich małych dzieci samych, nie rozumiem, dlaczego niektórzy oglądają wiadomości bez refleksji, że ostrzeżenia i przykłady tragedii ich też dotyczą. Ta pani miała szczęście, że nie wróciła do samochody minutę później- bo o ile dziecko by przeżyło, to przeszczepom i bólowi nie byłoby końca... O traumie powodowanej spojrzeniami ludzi ze względu na "dziwny" wygląd nie wspomnę...