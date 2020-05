Pracownik fabryki papieru we Włocławku wciągnięty pod taśmę produkcyjną. Mężczyzna zmarł

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę przed godz. 7 rano w fabryce papieru przy ul. Łęgskiej we Włocławku. "Z nieustalonych przyczyn mężczyzna w wieku ok. 60 lat został wciągnięty pod taśmę produkcyjną" - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

REKLAMA

- Okazało się, że mężczyzna został wciągnięty przez pas transmisyjny. Wciągnięty był cały tułów - mówi portalowi Gazeta.pl bryg. Dariusz Krysiński z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

Wypadek w fabryce papieru we Włocławku

Strażacy uwolnili mężczyznę, konieczne było przecięcie pasa transmisyjnego i usunięcie części elementów konstrukcyjnych. - Ciało mężczyzny zostało niezwłocznie przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Lekarz stwierdził zgon 58-latka w wyniku odniesionych obrażeń - relacjonuje bryg. Dariusz Krysiński.

Na razie nieznane są przyczyny tego wypadku. - Będzie to ustalane w toku postępowania, na miejscu jest prokurator, biegły z dziedziny wypadków - mówi nam st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.