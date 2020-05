Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w 46 powiatach znajdujących się na terenie sześciu województw. Oto ich lista:

woj. śląskie - powiaty: cieszyński, żywiecki, bialski i Bielsko-Biała,

woj małopolskie - powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki,

woj. podkarpackie - powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki,

woj. mazowieckie - powiaty: białobrzeski, kozienicki, garwoliński, żuromiński, mławski, ciechanowski, przesnycki, makowski, ostrołęcki i Ostrołęka

woj. podlaskie - powiaty: łomżyński, Łomża, kolneński, grajewski, moniecki, sokólski, augustowski, sejneński, suwalski i Suwałki,

woj warmińsko-mazurskie - powiaty: gołdapski, olecki, ełski, pilski, giżycki, węgorzewski, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, olsztyński, nidzicki i działdowski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w wymienionych powiatach przymrozki wystąpią w nocy oraz o poranku. Synoptycy prognozują, że temperatura spadnie lokalnie do 0 stopni, a przy gruncie nawet do -5 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia IMGW obowiązują od godziny 23:30 w piątek do godziny 6 rano w sobotę.

IMGW przewiduje burze, przymrozki i oblodzenia na południu kraju

IMGW wydał orientacyjną prognozę zagrożeń na nadchodzące trzy dni. Wynika z niej, że w poniedziałek 11 maja w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim mogą wystąpić burze. Na Śląsku oraz na Ziemi Świętokrzyskiej mogą wystąpić także przymrozki oraz oblodzenia.