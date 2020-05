Mszczonów. Blisko dwa miliony martwych pszczół. Sprawę bada policja

dr_dundersztyc 4 godziny temu Oceniono 22 razy 22

Trzeba być idiotą, aby truć pszczoły. Nie będzie pszczół, nie będzie ludzi na Ziemi.

Tyle, że to można tłuc zidiociałemu ludowi zamieszkującym ten kraj. Dochodzę do wniosku, że Polaka do przestrzegania prawa i zasad można zmusić wyłącznie kijem, w postaci wysokich mandatów i kary pozbawienia wolności.