Nowogrodziec. Kolejny dzień poszukiwań 3,5-letniego Kacpra. Nadal bez przełomu

Rzeczniczka policji w Bolesławcu, Anna Kublik-Rościszewska przekazała tvp.info, że czwartkowe działania poszukiwawcze nie przyniosły oczekiwanego skutku. Funkcjonariusze po raz kolejny przeszukali rzekę Kwisę i jej brzeg na odcinku od Nowogrodźca do Parzyc.

Kolejny dzień poszukiwań 3,5-letniego Kacperka bez przełomu

Koryto rzeki zostało sprawdzone przy użyciu łodzi. Dno zostało przeczesane także przez płetwonurków. Wykorzystano też georadar z Katowic, którym sprawdzono boczne ściany rzeki i tereny ogródków działkowych. Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów.

W poszukiwaniach udział biorą nadal specjalnie przeszkolone psy z Niemiec. W rozmowie z WP.pl rzeczniczka policji dodała, że zwierzęta te potwierdziły tylko to, na co wskazywały też polskie psy tropiące. - To nie jest tak, że one wskazały nam nowy trop, jak pojawiło się w mediach. Psy obrały podobną ścieżkę jak nasze polskie zwierzęta, tym samym niejako potwierdzając nasze przypuszczenia o skupieniu się na poszukiwaniach w wodzie - wyjaśniła policjantka.

- Prosimy o kontakt z policją wszystkie osoby, które w poniedziałek (27 kwietnia) między godz. 17 a 19 były na terenach działkowych i może coś dostrzegły. Być może ktoś tylko przejeżdżał tamtędy, być może ktoś przechodził i coś zauważył. Jeśli takie osoby nie były jeszcze przez nas przesłuchiwane, proszę o kontakt - dodaje Anna Kublik-Rościszewska. Informacje w sprawie zaginionego Kacperka można przekazywać dzwoniąc na numery telefonów: 75 6496 200, 75 6496 201 lub 75 6496 23.