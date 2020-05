Mazowsze. Myślała, że pisze z marynarzem, którego statek porwali piraci. Straciła ponad 27 tys. zł

druga_wieza 2 godziny temu Oceniono 14 razy 12

Wszyscy pewnie słyszeli o tzw. nigeryjskim przekręcie. Szacuje się, że na takiego maila odpowiada kilka-kilkanaście osób ...na milion.

Zawsze taki mail jest napisany z licznymi błędami, ale to wcale nie jest skutek niedoinwestowania w "pisarza". To celowe działanie, chodzi o zniechęcenie do odpowiedzi osób niegłupich, albo mało głupich. Dlaczego? No bo przewiduje się, że takich nie da się jednak oszukać. Chodzi o koszty. Wysłanie miliona maili jest tanie, ale wodzenie za nos kogoś, kto odpowiedział to już czasochłonna, ręczna praca oszusta. Szkoda czasu na zbyt rozgarniętych.



Z tego jest ciekawy morał: jeżeli nie cierpisz oszustów i chcesz im utrudnić życie, to im odpowiadaj na każdego maila. Prowadź korespondencję do oporu.

I oczywiście nie płać. ;-)

Gdyby taki sposób reakcji się upowszechnił to tego typu przekręty znikną jako nieskuteczne.