Mazowsze. Myślała, że pisze z marynarzem, którego statek porwali piraci. Straciła ponad 27 tys. zł

Jeśli chodzi o złodziei, to.....

2015 – wystarczy nie kraść,

2016 – my nie kradniemy, nam się to po prostu należy,

2017 – inni też kradli,

2018 – inni kradli więcej,

2019 -kradniemy ale zgodnie z prawem,

2020 – kradniemy i co nam zrobicie?