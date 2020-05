Krzysztof Dobies odchodzi z WOŚP po 19 latach współpracy. "Miłość do idei i serduszka będzie zawsze"

Krzysztof Dobies zrezygnował z funkcji rzecznika prasowego Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podziękował m.in. swoim współpracownikom oraz wolontariuszom i poinformował, że obowiązki rzecznika prasowego Fundacji przejmie Anna Jadwiga Orzech. Zapewnił także, że zawsze będzie do dyspozycji WOŚP.

"To była cudowna, magiczna, pełna fantastycznych chwil i emocji, wieloletnia i niezapomniana przygoda. Wszystkie te lata ukształtowały mnie takim, jakim dziś jestem. Dały mi wiedzę, doświadczenia, ale także system wartości i filarów, na którym zbudowałem swój osobisty i zawodowy świat. To coś, co będzie mi towarzyszyło do końca świata i jeden dzień dłużej i za co jestem i będę Orkiestrze dozgonnie wdzięczny. [...] Dziękuję wszystkim, którym bliska jest idea miłości, przyjaźni i muzyki – ten fundament, na którym zbudowany jest magiczny świat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" - napisał Krzysztof Dobies na Facebooku.

Na Twitterze napisał z kolei, że "Miłość do idei i serduszka, którego nie da się wymazać, będzie zawsze".

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Krzysztof Dobies współpracował z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez większość jej historii. WOŚP powstała w 1993 roku i od tamtej pory co roku organizuje zbiórkę pieniędzy na sprzęt medyczny dla polskich szpitali, w szczególności zaś dla oddziałów opiekujących się dziećmi. W ciągu 28 Finałów WOŚP zebrała ponad miliard złotych.