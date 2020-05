Pasym. Pijana 23-latka używała telefonu w trakcie jazdy. Wpadła w poślizg i rozbiła samochód

achilleslaststand 2 godziny temu Oceniono 15 razy 15

To plaga. Niestety ale jak widzę bezmózgow za kółkiem z telefonem przy ryju, to szlag mnie trafia. Od razu dzwonię na 112 albo grozę palcem, bo niby co innego mogę? Często paniusie pokazują mi, że mam z głowa, albo jadą gestem Lichockiej. Dno. Pytanie: czy serio tak trudno jest mieć słuchawki? Zestaw głośnomówiący? Jeśli już nie, to czy trzeba odebrać i gadać? Nie można zjechać na pobocze? Wczoraj widziałem blondi na pasie obok pisząca SMS. Akurat rejestracja FKR, to w Lubuskiem nikogo nie dziwi...

Nie ma kar? Ponawiam pytania!