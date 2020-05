Pogoda. Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami. Alerty dla siedmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed przymrozkami. Z map pogodowych na portalu pogodynka.pl wynika, że w najbliższą noc i w piątkowy poranek temperatura przy gruncie może spaść poniżej zera w województwach: łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem powiatów braniewskiego, elbląskiego, Elbląga) oraz w południowych powiatach województw śląskiego i małopolskiego.

"Prognozuje się spadek temperatury do 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza" - czytamy w ostrzeżeniach meteorologicznych dla większości wymienionych województw. W powiatach położonych na południu Małopolski temperatura przy gruncie może spaść do -4 stopni. Opisywane ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 23 do 7 rano w piątek 8 maja.

IMGW ogłasza zagrożenie suszą hydrologiczną w sześciu województwach

IMGW ostrzega także przed zagrożeniem suszą hydrologiczną. Występuje ono w części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. Mowa o zlewniach takich rzek jak Odra, Orla, Polski Rów, Barycz, Kaczawa, Oleśnica, Warta, Grabia, Widawka, Liswarta, Strobrawa, Oława i Ślęza.