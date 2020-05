Zbigniew Stonoga trafił do aresztu - pięć godzin po wydaniu postanowienia

mdzj 5 godzin temu Oceniono 41 razy 35

Czy pilny areszt dla Z.Stonogi ma związek z opublikowaniem kilka dni temu materiału dotyczącego majątku rodziny Szumowskich?

Z zacytowanych raportów KRS wynika, ze jesienią ubiegłego roku, żona, brat i syn min. Szumowskiego podwyższyli swoje łączne udziały w posiadanej przez rodzinę spółce z ok. 100 tys do 40 milionów PLN. Tymczasem, żadne oficjalne dane nie wskazują, jak rodzina Szumowskich mogła wejść legalnie w posiadanie takiego prywatnego majątku.



Stonoga odnotowuje ponadto, że wzbogacenie rodziny Sz. zbiegło się to w czasie z przyznaniem innej, kontrolowanej przez nich spółce, dużych dotacji unijnych w porównywalnej kwocie i stawia tezę o praniu pieniędzy na dużą skalę.

Powyższa teza leży w sferze spekulacji, jednak możliwych i zdecydowanie wartych sprawdzenia. Dane z KRS są publicznie dostępne, oświadczenia majątkowe też. Pensja Ministra Zdrowia nie jest tajna, a sam minister w wywiadzie RMF FM oświadczył publicznie, ze jego żona zarabia obecnie 6 tys złotych. Nietrudno zatem zweryfikować czy na podstawie oficjalnych źródeł dochodów rodzinę Sz. było stać choćby na opłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych. Stonoga twierdzi, że nie mają pokrycia nawet na to.



Czy nie jest to pora na solidarnościowy ruch ze strony innych dziennikarzy śledczych?