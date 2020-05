Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego. Wkrótce SN ma wybrać kandydatów na I Prezesa

wujojano 3 godziny temu Oceniono 52 razy 46

Gersdorf jedynie wykonała nakaz TSUE, a PiS-owski funkcjonariusz Zaradkiewicz uznał, że ma kompetencję do jego uchylenia. Kolejny krok należy do KE. Dla Wolski może nie być przyjemny. Szkoda, że my, Polacy, też możemy z tego powodu ucierpieć.