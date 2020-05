Pogoda na dziś - czwartek 7 maja. Dużo rozpogodzeń na północy i w centrum kraju

Zobacz wideo Spójrz na niebo. Czy wiesz, jakie widzisz chmury?

W czwartek meteorolodzy zapowiadają opady deszczu dla południowych i południowo-wschodnich województw. Dodatkowo dla siedmiu regionów wydane zostały ostrzeżenia pogodowe.

Temperatura. Dziś od 12 do 17 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest dziś dla Pomorza, gdzie będzie maksymalnie 12 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Lublinie i Rzeszowie. 14 stopni zapowiadanych jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim. 15 stopni będzie we Wrocławiu, a 16 stopni w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam będzie 17 stopni.

Pogoda na dziś - czwartek 7 maja gazeta.pl

Opady. W większości kraju nie będzie dziś padać

Rano duże rozpogodzenia prognozowane są na północy kraju, a po południu także w centralnych regionach. Na południu Polski przez większość część dnia należy spodziewać się zachmurzenia dużego i umiarkowanego. Przelotny deszcz zapowiadany jest w województwach łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w południowych powiatach Mazowsza. W pozostałych regionach bez opadów. Wiatr na ogół umiarkowany, silniejsze jego porywy przewidywane są na południu kraju. W górach może spaść też śnieg.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dla wschodniej i południowej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach może wiać z prędkością do 75 km/h, a w Karpatach w porywach do 80 km/h. W województwach lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim obowiązują alerty dotyczące przymrozków. W nocy temperatura może spaść przy gruncie do nawet -2 stopni.

