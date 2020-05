Nowogrodziec. Kolejny dzień poszukiwań zaginionego 3,5-letniego Kacperka. Służby sprawdziły już 500 ha terenu

bronze godzinę temu Oceniono 2 razy 2

trzeba było szukać bliżej niż dalej..... gdzie taki mały chłopiec zaszedłby tak daleko. Moja córka kiedyś mając 3 lata wyszła niepostrzezenie ze żłobka i przyszła do domu , przechodząc po drodze ruchliwą ulicę , a miała do przejscia jakieś 600 m , więc taki chłopiec nie mógł się zgubić w znanym terenie. Jakiś dewiant go porwał, albo coś się stało na jego działce