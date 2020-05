Niedziele handlowe 2020. Czy w niedzielę 10 maja sklepy będą otwarte?

Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą oszczędzać na zakupach

Od 2020 roku niedziele handlowe będą mogły wypadać maksymalnie siedem razy w roku. Będą to: dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i jedna niedziela poprzedzająca Wielkanoc oraz ewentualnie ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Niedziele handlowe 2020. Czy 10 maja wypada niedziela handlowa?

W niedzielę 10 nie będziemy mieli okazji zrobić większych zakupów. Niedziele handlowe w 2020 roku wypadają dopiero: 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Obostrzenia obowiązujące w sklepach

Od maja wprowadzony został drugi etap odmrażania gospodarki i znoszenia obostrzeń. Otwarte zostały między innymi centra handlowe, chociaż z pewnymi ograniczeniami. W galeriach handlowych na jednego klienta ma przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni. W większości oznacza to, że do danej placówki jednocześnie będzie mogło wejść około dwóch tysięcy osób. W sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych zakupy może robić do 4 klientów na jedną kasę.

Klienci i pracownicy muszą przestrzegać rygoru sanitarnego. Ta pierwsza grupa musi pamiętać o zachowaniu dwumetrowych odstępów, zakładaniu jednorazowych rękawiczek oraz zasłanianiu ust i nosa. Centra handlowe muszą spełnić kilka warunków: