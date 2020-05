Pomorskie. Zabójstwo poszukiwanej 23-latki. Jej ciało zostało obdarte ze skóry i rozczłonkowane

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Jak informował "Dziennik Bałtycki" szczątki odkryte zostały w czwartek 30 kwietnia we wsi Piotrowo w gminie Nowy Dwór Gdański na Pomorzu. Następnego dnia przeprowadzona została sekcja zwłok wraz badaniami DNA. W sprawie zatrzymany został 20-letni mieszkaniec tego powiatu.

Zatrzymany Patryk D. przyznał się już do zabójstwa swojej byłej dziewczyny, 23-letniej Pauliny poszukiwanej przez policję od dwóch miesięcy. Mężczyzna trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Dziennikarze Polsat News dotarli do informatorki, która rozmawiała o szczegółach tej zbrodni ze śledczymi. 20-latek od samego początku był w kręgu podejrzanych policji, jednak dopiero ostatnio udało się śledczym zdobyć dowody, które przyspieszyły bieg sprawy. Mężczyzna ostatecznie sam przyznał się do winy i wskazał miejsce ukrycia rozczłonkowanych zwłok.

- Mężczyzna nagrywał filmiki, kiedy robił to co robił z jej ciałem. Dzięki temu najprawdopodobniej była możliwość dotarcia do niego i zmuszenia, żeby się przyznał - powiedziała informatorka. Dotychczasowe dowody wskazują na to, że 20-latek zaplanował całą zbrodnię. - Sprawca prawdopodobnie został odtrącony, czyli był to motyw erotyczny, a pobudką było uczucie zemsty - wyjaśniał kryminolog prof. Brunon Hołyst.

Policja na razie nie podaje tożsamości ofiary, ponieważ do pełnej identyfikacji potrzebne są badania porównawcze kodu DNA. Według zeznań zatrzymanego są to zwłoki 23-letniej kobiety pochodzącej spod Łomży, która dwa miesiące temu wyjechała z Warszawy, by spotkać się z 20-latkiem.