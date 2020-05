Pogoda na dziś - wtorek 5 maja. W większości kraju deszcz, w górach może spaść śnieg

Zobacz wideo Lew morski służący w US Navy

We wtorek w niemal całej Polsce prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Wszędzie będzie też padać: z wyjątkiem regionów położonych na południowym zachodzie kraju.

Temperatura. Dziś od 10 do 14 stopni

Najniższa temperatura dziś zapowiadana jest w Gdańsku, Olsztynie i Kielcach, gdzie będzie maksymalnie 10 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwach mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. 12 stopni będzie w Opolu, Poznaniu i Lublinie. Najcieplejszy dzień zapowiada się na Podlasiu - tam około 14 stopni. W województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim będzie 13 stopni.

Opady. Lokalnie pojawią się burze, w górach może spaść śnieg

Nad ranem na Podkarpaciu zapowiadana jest mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Większe rozpogodzenia możliwe są głównie na zachodzie, a wieczorem też na północy kraju. W pozostałych regionach meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane przez większą część dnia. Przelotny deszcz przewidywany jest wszędzie, z wyjątkiem województw dolnośląskiego i opolskiego. Front z najbardziej intensywnymi opadami prognozowany jest w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Lokalnie pojawią się też burze. Wiatr umiarkowany, na południu i północnym zachodzie w porywach do silnego (do 60-70 kilometrów na godzinę). W górach może spaść śnieg - w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o nawet 10 cm.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków. Alerty obowiązują w województwach podlaskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. W nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do -1 stopnia, a przy gruncie do -2 i -3 stopni.

