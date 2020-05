Łódź. 157 km/h w terenie zabudowanym i ucieczka przed policją. Kierowca stracił prawo jazdy

acoristis pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

30 tys. kary za jazdę na rowerze albo spacer po parku i 1 tysiąc za spowodowanie zagrożenia życia dla innych ludzi poprzez jazdę prawie 160 km/godz przez kretyna, co nie ma uprawnień, samochodem w nie wiadomo jakim stanie technicznym i z olewaniem dyspozycji policjantów. To naprawdę jest kraj do dudy, zbudowany z papieru i spinaczy biurowych.