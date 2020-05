2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Co tam Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

Ciekaw jestem jak PiSowska zaraza będzie odnosić się do jutrzejszego święta Konstytucji 3 Maja ?

Przecież obecna władza zdeptała już tyle razy Konstytucję RP, że odnoszenie się do tego święta będzie hipokryzją z ich strony.

PiSowska zaraza nie honoruje najważniejszego aktu prawnego.