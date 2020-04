Kierownictwo MS o wszczęciu przez KE postępowania przeciw Polsce. "Wyraz nadużycia prawa, niekompetencji"

Przedstawiając na wspólnej konferencji z wiceszefami resortu Sebastianem Kaletą i Marcinem Warchołem stanowisko polskiego rządu, Zbigniew Ziobro podkreślał, że KE przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ Traktaty unijne nie dają jej uprawnień do wszczęcia takiej procedury.

Zbigniew Ziobro o decyzji KE: Nieprzemyślane i bezzasadne działania

Zbigniew Ziobro podkreślał, że celem kwestionowanej przez KE ustawy było uporządkowanie polskiego sądownictwa i przeciwdziałanie jego rozpadowi i chaosowi wywołanemu przez kwestionowanie legitymacji jednych sędziów przez innych.

Minister dodał, że Polska sprzeciwia się wszczęciu przez Komisję procedury o naruszenie unijnego prawa przez Polskę. Procedurę nazwał, "wyrazem nadużycia prawa, niekompetencji i rozpolitykowania Komisji Europejskiej". Zbigniew Ziobro powiedział, że swoją decyzją Komisja "ingeruje także w obszar trwającej w Polsce kampanii prezydenckiej".

- Takie mamy czasy, że zaangażowanie polityczne niektórych gorący głów w Komisji Europejskiej znajduje wyraz w takich nieprzemyślanych i bezzasadnych działaniach, ale naszym zadaniem jest bronić, stać na straży polskiego porządku prawnego i polskiej suwerenności - podkreślał minister. "Nie będziemy pozwalać na to, aby ktoś przekraczał swoje uprawnienia kosztem Polski, kosztem interesów polskich obywateli i z naruszeniem naszej konstytucji" - oświadczył szef resortu sprawiedliwości.

MS oczekuje, że "Komisja Europejska przestanie nadużywać swoich uprawnień"

Wiceminister Sebastian Kaleta zwracał uwagę, że Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie, opierając się na nieprawdziwych przesłankach. Przypomniał, że w komunikacie stwierdziła, iż konieczność uruchomienia procedury wynika z rzekomego utrudnienia polskim sędziom korzystania z pytań prejudycjalnych. Tymczasem - jak mówił - ustawa nie ogranicza sędziom korzystania z tego uprawnienia. "Ba, uważam, że jeśli sędziowie mają wątpliwości co do prawa europejskiego, powinni z tego narzędzia korzystać. Tylko musimy jasno powiedzieć, gdzie jest granica prawa europejskiego w polskim porządku prawnym" - mówił Sebastian Kaleta.

Na bezpodstawność decyzji Komisji Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości zwracało uwagę także w wydanym wcześniej oświadczeniu. Resort podkreśla w nim, że KE "nie jest uprawniona do kwestionowania uchwalonej przez polski parlament i podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy "Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości". Ministerstwo przypomina, że sędziowie nie mogą kwestionować statusu innych sędziów, co potwierdził orzeczeniami Trybunał Konstytucyjny.

Stanowisko KE - zdaniem resortu sprawiedliwości - opiera się na nieprawdziwej tezie, jakoby ustawa ograniczała prawo sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych w zakresie objętym prawem unijnym.

MS pisze też, że zakres obowiązków nakładanych na państwa członkowskie w kwestiach organizacji wymiaru sprawiedliwości nie może być arbitralnie rozszerzany orzeczeniami TSUE, brakuje bowiem legitymacji demokratycznej do wydawania przez Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnięć w tej sferze.

Ministerstwo sprawiedliwości oczekuje, że "Komisja Europejska przestanie nadużywać swoich uprawnień i nie będzie uzurpować sobie kompetencji, których państwo polskie jej nie przekazało. Tym bardziej, że Komisja szanuje w tym zakresie suwerenność Niemiec i innych państw członkowskich Unii Europejskiej".

Polska ma dwa miesiące, by odnieść się do zarzutów KE

Wczoraj Komisja Europejska uznała, że znowelizowana ustawa narusza niezależność sędziowską i jest niezgodna z unijnym prawem (więcej na ten temat: Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową wobec Polski). Komisja zakwestionowała zwiększenie zakresu spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Według Komisji istnieje ryzyko, że te zapisy mogą być użyte do politycznej kontroli orzeczeń sądowych. Komisja uważa, że nowa ustawa uniemożliwia polskim sądom kierowanie pytań prejudycjalnych do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja oczekuje, że Polska na piśmie odniesie się do zarzutów. Warszawa ma na to dwa miesiące. Jeśli Bruksela uzna, że odpowiedź jest satysfakcjonująca, zakończy postępowanie. Jeśli natomiast uzna, że wyjaśnienia nie rozwiewają jej wątpliwości, może przejść do drugiego etapu postępowania i ponownie wezwać do zmian w ustawie. Trzeci etap to skarga do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.