Biebrzański Park Narodowy. Olbrzymia nagroda za pomoc w ujęciu podpalacza

Andrzej Grygoruk uważa, że powodem pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego było celowe podpalenie lub wypalanie traw, dlatego zaoferował 10 tys. zł nagrody dla osoby, która pomoże w ujęciu sprawcy. Kolejne 10 tys. zł dołożył wójt gminy Sztabin Jarosław Karp. Cel ten wsparły także trzy osoby prywatne - na konto Biebrzańskiego Parku Narodowego wpłynął tysiąc złotych od mieszkanki Puław, 5 tys. złotych od mieszkańca Katowic oraz 100 tys. złotych od mieszkańca Gdyni. Osoba, która wskaże podpalacza odpowiedzialnego za pożar parku narodowego, otrzyma 126 tys. złotych.

REKLAMA

Sprawą tragicznego w skutkach pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Śledztwo dotyczy zarówno okoliczności pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi oraz mieniu, jak i spowodowania zniszczeń w przyrodzie w wielkich rozmiarach, w tym na terenie prawnie chronionym - informuje TVP Info. Z pierwszych ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną pożarów mogło być wypalenie traw, ale badany jest także wątek podpalenia.

Zobacz wideo Od 19 kwietnia płonie Biebrzański Park Narodowy

Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Akcja straży pożarnej trwała tydzień

Przypomnijmy, że pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego wybuchł w niedzielę 19 kwietnia. Akcja gaśnicza zakończyła się dopiero tydzień później, w niedzielę 26 kwietnia. Ogień zajął ok. 5280 hektarów parku, co stanowi 9,5 proc. jego powierzchni. Działania straży pożarnej były znacząco utrudnione, ponieważ płonęły tereny, do których nie ma dróg dojazdowych.

Po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym Ministerstwo Środowiska postanowiło podnieść kary za nielegalne wypalanie traw. Obecnie grozi za to 5 tys. zł grzywny, po zapowiadanej zmianie kara ta ma wzrosnąć do 30 tys. zł. Dodatkowo sąd w ramach naprawienia szkody będzie mógł nałożyć prace społecznie użyteczne polegające między innymi na pracach przy zalesianiu.