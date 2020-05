Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dziś otwarte? Gdzie zrobić zakupy 3 maja?

3 maja to nie tylko niedziela niehandlowa, ale także święto państwowe, a więc i dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchan będą dziś zamknięte. Mimo to zrobienie zakupów będzie możliwe. W takie dni możemy kupić coś np. na stacjach benzynowych, w placówkach pocztowych czy też w osiedlowych sklepikach, w których klientów obsługują właściciele. Przypomnijmy, że ze względu na święto Konstytucji 3 maja godziny otwarcia sklepów mogą być zmienione.

W 2020 roku będą jeszcze cztery niedziele handlowe. Wypadną 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 13 i 20 grudnia.

Kalendarz niedziel handlowych - 2020 rok Fot. Gazeta.pl

Jakie zasady obowiązują w sklepach?

W sklepach wciąż obowiązują różnego rodzaju obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa. Klienci muszą pamiętać m.in. o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz noszeniu rękawiczek lub odkażaniu rąk przed zakupami. Wprowadzono także limity dotyczące liczby klientów, którzy mogą przebywać w sklepie w tym samym czasie. Jeżeli powierzchnia sklepu jest mniejsza niż 100 m2, to na jego terenie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby na jedno stanowisko kasowe. W sklepach większych niż 100 m2 na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.