Czy 1 maja sklepy będą otwarte? Gdzie zrobić zakupy w Święto Pracy?

1 maja to dzień wolny od pracy, ale także święto, o którym mowa w ustawie o zakazie handlu w niedziele i święta. W dni takie jak ten większość sklepów jest zamknięta. Są jednak wyjątki od tej reguły. W piątek 1 maja zakupy można zrobić m.in. w placówkach działających na zasadzie franczyzy (takich jak Żabka czy Carrefour Express) lub w osiedlowych sklepikach, w których klientów obsługuje właściciel danego przedsiębiorstwa. Otwarte mogą być także apteki, stacje paliw czy sklepy na dworcach.

Zasady obowiązujące w sklepach. Noś maseczkę i rękawiczki lub zdezynfekuj dłonie

Przypomnijmy, że polski rząd wprowadził szereg obostrzeń dotyczących handlu. W godzinach 10-12 zakupy mogą zrobić jedynie seniorzy. Ograniczono także liczbę klientów, którzy mogą wejść do sklepu w tym samym czasie. Jeżeli powierzchnia sklepu jest mniejsza niż 100 m2, to na jego terenie mogą przebywać cztery osoby na jedno stanowisko kasowe, z kolei w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. W sklepach obowiązkowe jest także zasłanianie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek lub zdezynfekowanie dłoni przed zrobieniem zakupów.