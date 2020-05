Prognoza pogody na tydzień [4-10 maja]. Będzie padać, ale niezbyt obficie

Zobacz wideo Debata prezydencka o kryzysie klimatycznym Global Compact Network Poland i Kantar Polska

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Najpierw deszcz, potem dużo słońca

Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że poniedziałek będzie dniem deszczowym. Opady prognozowane są niemal dla całego kraju, z wyjątkiem okolic Torunia, Bydgoszczy, Gdańska i Koszalina. Synoptycy przewidują, że na wschodzie kraju mogą wystąpić także burze. Temperatura będzie wahać się od 11 stopni w Suwałkach do 16 stopni w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Tego dnia będzie wiał umiarkowany wiatr o prędkości 4-6 m/s.

We wtorek wyraźnie się rozpogodzi. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu jedynie dla Podlasia i miejscowości podgórskich. W pozostałej części kraju będzie pochmurnie, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca zobaczą mieszkańcy Wybrzeża. Tego dnia termometry wskażą maksymalnie od 13 stopni w Zakopanem do 18 stopni w Zielonej Górze i Toruniu. Wiatr będzie słaby - osiągnie prędkość od 2 do 5 m/s.

Prognoza na środę, czwartek i piątek. Wystąpią lokalne opady deszczu

W środę Polska podzieli się na dwie strefy pogodowe. Na zachodzie będzie słonecznie, z kolei na wschodzie deszczowo. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 11 stopni w Olsztynie do 18 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu.

W czwartek w całym kraju zobaczymy umiarkowane zachmurzenie oraz liczne przejaśnienia. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Odnotujemy także wzrost temperatury. Termometry wskażą od 17 stopni w Katowicach i Szczecinie do 20 stopni w Łodzi i Poznaniu.

W piątek będzie padać wyłącznie na Pomorzu Zachodnim. Dla pozostałych regionów prognozuje się umiarkowane lub duże zachmurzenie i liczne przejaśnienia. Najmniej słońca zobaczą tego dnia mieszkańcy południowej części Polski. Temperatura będzie wahać się od 12 stopni w Lublinie i Kielcach do 19 stopni w Rzeszowie.

Prognoza pogody na weekend. Sporo przejaśnień i raczej bez deszczu

Weekend zapowiada się pogodnie. W sobotę w niemal całym kraju zachmurzenie będzie małe. Niebo zasnuje się gęstymi chmurami tylko na południowym wschodzie Polski. Na ten dzień nie prognozuje się żadnych opadów. Synoptycy przewidują, że termometry wskażą od 15 stopni w Kielcach do 19 stopni we Wrocławiu.

W niedzielę więcej chmur zobaczymy na południu i wschodzie kraju - na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na Dolnym i Górnym Śląsku. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie niewielkie. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić w okolicach Lublina. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 17 stopni w Gdańsku do 20 stopni we Wrocławiu i Poznaniu.