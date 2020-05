Pogoda na dziś - piątek 1 maja. Sporo deszczu i burz na początku nowego miesiąca

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W piątek 1 maja temperatura maksymalna w okolicach 20 stopni prognozowana jest tylko w trzech województwach. Najzimniej, od 11 do 14 stopni, będzie na północy kraju.

REKLAMA

Temperatura. Dziś maksymalnie od 11 do 20 stopni

Najchłodniejszy dzień, z temperaturą 11 stopni, czeka mieszkańców Pomorza. Niewiele cieplej będzie w Bydgoszczy i Olsztynie, gdzie zapowiadanych jest kolejno 13 i 14 stopni. W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i opolskim termometry pokażą 16 stopni. Najwyższa temperatura zapowiadana jest z kolei dla Warszawy, Lublina i Rzeszowa, gdzie będzie 20 stopni. W Krakowie, Kielcach, Białymstoku i Wrocławiu prognozowanych jest 18 stopni. W pozostałych regionach: w województwie lubuskim, łódzkim i śląskim będzie 17 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 1 maja gazeta.pl

Opady. Meteorolodzy przewidują deszcz w całym kraju

W pierwszej części dnia zachmurzenie umiarkowane zapowiadane jest dla zachodniej Polski. Później deszczowy front przesunie się nad południową, północną i centralną część kraju. Przelotne opady deszczu prognozowane są we wszystkich województwach. We wschodnich i południowych regionach możliwe są także burze - pojawią się one w godzinach popołudniowych. Wiatr na ogół umiarkowany, silniejsze porywy przewidywane są podczas nawałnic.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty przed burzami w części kraju

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W województwach mazowieckim i lubelskim obowiązują alerty dotyczące burz z gradem. Podczas nawałnic lokalnie pojawią się intensywne opady deszczu, a prędkość wiatru może przekroczyć 70 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.