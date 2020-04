Gdzie jest burza? IMGW ostrzega. Alerty dla dziewięciu województw

IMGW ostrzega: burze wystąpią w województwie dolnośląskim i opolskim, z kolei burz z gradem należy spodziewać się w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, łódzkim, lubelskim oraz mazowieckim. Synoptycy prognozują opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru, które mogą osiągnąć prędkość do 75 km/h. Burzom w centralnej, wschodniej i południowej części kraju będzie towarzyszyć wysoka temperatura. W czasie, gdy w pozostałej części kraju termometry będą wskazywać od 9 do 17 stopni Celsjusza, w regionach, dla których prognozuje się burze, temperatura wzrośnie do nawet 24 stopni.

Jak sprawdzić, gdzie jest burza?

Gdzie jest burza? Można to sprawdzić na jednym z serwisów internetowych, które zajmują się monitorowaniem zjawisk meteorologicznych. Mapy burzowo-opadowe dostępne są m.in. na portalu awiacja.imgw.pl. Błyskawice i burze w czasie rzeczywistym pokazuje także mapa na stronie internetowej blitzortung.org. To, gdzie jest burza, można sprawdzić także za pomocą aplikacji takich jak Monitor Burz.