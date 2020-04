Nowogrodziec. Jest zarzut dla ojca zaginionego Kacpra Błażejowskiego

flyer godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Albo areszt zapobiegawczy albo areszt wydobywczy w typie - jak się nie przyznasz, to dostaniesz 5 lat za "narażenie", a jak się przyznasz do zabójstwa, to dostaniesz 4. Tyle, że póki nie ma śladu dziecka albo zwłok, póty sąd nie może przybić maksymalnego wyroku, bo nie wiadomo czy życie lub zdrowie dziecka zostało narażone - mogła go porwać jakaś bezdzieta kochająca rodzina albo papież Franciszek przyleciał wiertalotem i zabrał malca na audiencję do Rzymu i co wtedy [oszczywiście wiem, że to utopia, ale póki nie ma dostatecznych dowodów, póty przeświadczenie nie ma znaczenia]? ;>