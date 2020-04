Łuków. Pijany mężczyzna potrącił 69-latkę na pasach. Pasek torebki zacisnął się na jej szyi

robmol67 godzinę temu Oceniono 10 razy 2

Dowodem w sprawie będzie nagranie z monitoringu, który zarejestrował całe zdarzenie. Policja opublikowała je ku przestrodze. .. Ku przestrodze dla kogo ??? dla pijanego kierowcy czy dla potrąconej kobiety ??? kobieta nawet dobrze nie zatrzymała sie przed wejściem na jezdnię tylko dalej naprzód .... a co do kierowcy ??? no cóż mało samochodów bo to bo tamto - znowu dużo nie wypiłem to mogę jechac ?!? Pewnie że możesz tylko powinieneś Baranie prosto gdzieś na urwisko jakiegoś kamieniołomu i SPOKÓJ !!! 15 lat powinno być NAJMNIEJ !!! a jak się okaże skutek śmiertlny to 25 lat lub DOŻYWOCIE bo zrobił to z premedytacją a niech ktoś powie że było inaczej ... PEŁNA PREMEDYTACJA PIJANEGO !!!