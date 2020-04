Próba wyłudzenia milionów złotych z Poczty Polskiej. Sprawa przeniesiona do Prokuratury Regionalnej

Śledztwo w sprawie wyłudzenia i próby wyłudzenia ok. 20 mln zł z Poczty Polskiej i jednego z banków zostało przeniesione z Prokuratury Okręgowej do Prokuratury Regionalnej w Łodzi - podaje Onet.pl. Jak wynika z ustaleń śledczych, Poczta Polska wskutek działania przestępców stracić miała ponad ćwierć miliona złotych, a bank - ok. 3 mln zł.

