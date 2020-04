Komisja Europejska. Dziś ma zapaść decyzja o postępowaniu przeciwko Polsce. Chodzi o sądy

hatteras 4 godziny temu Oceniono 49 razy 39

Pokolenia Polakow walczyly i ginely za to ,aby Polska byla wolna i nalezala do cywilizacji i kultury swiata zachodniego.

Dzisiaj kiedy marzenia i pragnienia sie spelnily PiS i popierajacy go debilny element wpedza Polske w slepy zaulek z ktorego byc moze nie bedzie wyjscia.

Prymityw , zacofanie,zniewolenie okraszone pseudoreligia sekty radia maryja ....oto co czeka Polske pod panowaniem PiSu.