Szczytno: wjechał w wózek z dziećmi, ale nie trafi do aresztu. Apel o oddawanie krwi dla bliźniaków

Jak informuje TVN24 29-letni Adam D. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku czego doszło do potrącenia pieszych. Prokurator Krzysztof Stodolny z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie poinformował, że kierowca przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył szczegółowe wyjaśnienia.

REKLAMA

Wypadek w Szczytnie. Kierowca potrącił wózek z półtorarocznymi bliźniakami. Grozi mu do 8 lat więzienia

29-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla kierowcy. Sąd jednak nie przychylił się do wniosku śledczych. Wobec podejrzanego zastosowane zostaną inne środki zapobiegawcze: dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz prowadzenia pojazdów. 29-latek zostanie dziś zwolniony do domu. - Z pewnością będziemy się odwoływać od tej decyzji - mówił prokurator Stodolny.

Niestety stan bliźniaków, Kuby i Bartka, nadal jest ciężki. Lekarze apelują o oddawanie krwi dla chłopców. Szpital w Olsztynie pilnie potrzebuje krwi grupy 0 RH-. - Rokowania są poważne, wciąż walczymy o ich życie - powiedziała zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala dziecięcego w Olsztynie Barbara Chwała dodając, że chłopcy mają ciężkie urazy wielonarządowe.

Zobacz wideo O krok od tragedii. Policjant po służbie udaremnił jazdę pijanemu kierowcy

Do wypadku doszło w sobotę 25 kwietnia około godziny 14. 54-letnia babcia chłopców została potrącona na chodniku, tuż po zejściu z przejścia dla pieszych. Rozpędzony samochód następnie uderzył w wózek z bliźniętami, staranował metalowy płot i zatrzymał się na kolejnym budynku. 29-latek tuż przed wypadkiem wyprzedzał inny pojazd, później stracił panowanie nad samochodem.