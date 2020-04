Wybory 2020. Episkopat apeluje do polityków o wspólne stanowisko: Prosimy, by szukali dobra wspólnego

Zobacz wideo Wybory w maju i wygrana Andrzeja Dudy? Prof. Dudek: Dla mnie nie będzie prezydentem

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zauważa, że Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w sporach politycznych i nie może opowiadać się za różnymi rozwiązaniami w sprawie wyborów prezydenckich, które mają odbyć się w 2020 roku. KEP w apelu zaznacza jednak, że chce przypomnieć o "moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego".

Konferencja Episkopatu Polski wzywa polityków do wspólnego stanowiska w sprawie wyborów prezydenckich

"Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne (...)" - napisano w komunikacie KEP.

Episkopat prosi polityków, aby znaleźli rozwiązania, które nie będą budziły wątpliwości prawnych czy podejrzeń dotyczących naruszenia ładu konstytucyjnego. "Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie - mimo różnic - kultury solidarności, także w sferze polityki" - czytamy dalej.

Episkopat o wyborze kandydata na prezydenta. "Szacunek dla demokracji i życia od poczęcia do naturalnej śmierci"

Episkopat wskazuje też, by w procesie wyboru kandydata na prezydenta wziąć pod uwagę prawość moralną, miłość do ojczyzny, kompetencje, postawę dialogu i umiejętność współpracy. Dalej znajduje się też wskazówka dotycząca innych cech kandydata, obejmująca m.in.: "szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami".