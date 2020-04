Węgorzewo. Rozebrał ścianę w piwnicy, by ukraść rower. Złożył ją później w nadziei, że nikt się nie domyśli

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie w województwie warmińsko-mazurskim otrzymali zawiadomienie o kradzieży roweru. Wartość przedmiotu wyceniona została na 1300 złotych.

Węgorzewo. Rozebrał ścianę w piwnicy, by ukraść rower. Następnie sprzedał go za połowę jego ceny

Rower zginął z piwnicy bloku, znajdującego się na terenie miasta. Funkcjonariusze szybko odkryli, w jaki sposób doszło do kradzieży jednośladu.

Aby dostać się do środka piwnicy, w której znajdował się rower, sprawca rozebrał jedną ze ścian. Po zabraniu roweru, złodziej cegła po cegle złożył ścianę na nowo. Policjanci przesłuchali świadków i sprawdzili punkty złomu oraz lombardy.

Po kilu dniach funkcjonariusze odnaleźli skradziony rower oraz ustalili tożsamość osoby podejrzanej o kradzież z włamaniem. Jest nim 22-latek, który rower przewiózł do pobliskiego powiatu. Tam sprzedał go za połowę ceny. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.