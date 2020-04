Podlaskie. Młody policjant zginął w wypadku podczas służby. Radiowóz stanął w płomieniach

wichura 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

1) 99% "poległych na służbie" to zwyczajne wypadki drogowe. I tyle w temacie "niebezpiecznej służby", z którą należą się przywileje,

2) ani słowa o tym, kto był sprawcą wypadku. Z okoliczności wynika, że albo "cywil" ścinał zakręt, albo policjanta wyrzuciło na zakręcie. Stawiam na to drugie (bo gdyby pierwsze, to byłoby ze dwa razy podkreślone w komunikatach),

3) niezależnie od 1 i 2, kondolencje dla rodziny. Człowieka zawsze szkoda, szczególnie młodego.