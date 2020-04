Zobacz wideo O co chodzi z ciśnieniem atmosferycznym?

Jak podaje TVN Meteo w tym tygodniu pożegnamy się z porannymi i wieczornymi przymrozkami, które pojawiały się w Polsce z powodu niżu znajdującego się nad Ukrainą. W nadchodzących dniach czekają nas wyższe temperatury.

Pogoda. W środę wreszcie pojawi się deszcz, a miejscami także burze

- Wyż znad Morza Śródziemnego będzie do nas kierować, nieco okrężną drogą, ciepłe powietrze. Najpierw popłynie przez Europę Zachodnią, jednak później to ciepło zacznie być zabierane z południa i przemieszczane także do Europy Środkowej. Dzięki temu wyżowi już za kilka dni na zachodzie Polski będą 24 stopnie - wyjaśnia Tomasz Wasilewski.

Wyż przyniesie nie tylko ciepłe, lecz także wilgotne powietrze. Dzięki temu w Polsce od środy pojawią się opady. Deszcz jest tym bardziej wyczekiwany, ponieważ w kraju panuje obecnie susza, w tym meteorologiczna i hydrologiczna. W związku z nią strażacy informowali o najwyższym stopni zagrożenia pożarowego, który występuje w większości polskich lasów. Pierwszych większych opadów możemy spodziewać się już w środę.

29 kwietnia deszcz zapowiadany jest w całym kraju. Dodatkowo burze pojawią się w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim. We wschodniej i centralnej Polsce może spaść nawet do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Zapowiadane są także porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę oraz grad. Według wstępnych prognoz deszcz padać ma także w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę.