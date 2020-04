MEN komentuje program "Szkoła z TVP": Nauczyciele nie są zawodowymi aktorami

kaktus-2 3 godziny temu Oceniono 50 razy 48

nie oczekuję, że to będą zawodowi aktorzy, nie oczekuję nawet, że to będą zawodowi nauczyciele, ale oczekuję, że to będą ludzie, którzy wiedzą o czym mówią i nie robią błędów na poziomie podstawówki...