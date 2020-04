Chciał przejść się po pniu złamanego drzewa na Trzech Koronach. Spadł. Zabrał go śmigłowiec

cegla000 5 godzin temu Oceniono 3 razy 3

Ludzie sami proszą się o to, żeby dać 'władzy' powód do ponownego zamknięcia parków narodowych, lasów, szlaków, parków i skwerów. Przykładów skrajnej głupoty i nieodpowiedzialności aż nadto. Polacy (w więszkości - suweren?) nie potrafią cieszyć się wolnością.

Wczoraj na spacerze aż nadto widziałem przykładów na to, że głupota nie boli, dać ludziom możliwość wyjścia to jak małpie brzytwę, a później większość będzie cierpieć ...