Ostrów Mazowiecka: nadleśnictwo zakazało wstępu do lasu. Za złamanie zakazu 500 zł mandatu

Nadleśnictwo poinformowało, że tak niska wilgotność utrzymuje się w lasach od 21 kwietnia. Od niedzieli zakazem objęte zostały leśnictwa: Trynosy, Grudzie, Kalinowo, Biel, Nagoszewka, Turka, Antonowo, Orło, Osuchowa, Nowiny i Brzostowa - wszystkie, które nadzoruje nadleśnictwo w Ostrowi.

Ostrów Mazowiecka: nadleśnictwo zakazało wstępu do lasu

W piątek zakaz wstępu do lasu wydało również Nadleśnictwo Świeradów w województwie dolnośląskim. Obowiązuje on w leśnictwach: Platerówka, Przylesie i Lubań - do 30 kwietnia. Jak informują Lasy Państwowe, był to pierwszy wydany w tym roku zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego.

Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 500 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2006 roku, zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, jeśli przez pięć kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 będzie niższa niż 10 procent.

Przypomnijmy, że lasy zostały dopiero co otwarte - w poniedziałek 20 kwietnia zniesiono ograniczenia dotyczące wstępu do lasów i parków, które zostały wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa.