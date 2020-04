Zastępca Ziobry "żąda wyjaśnień" od prezes Gersdorf ws. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

Zobacz wideo Debata prezydencka. Energia

Na początku kwietnia unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To środek tymczasowy do czasu rozpoznania sprawy dot. zarzutów wobec nowej Izby, której zarzucany jest brak bezstronności i niezawisłości.

W poniedziałek opublikowano zarządzenie, w którym I prezes SN Małgorzata Gersdorf uznaje zawieszenie izby i w związku z tym Izba nie może przyjmować spraw, a trwające należy przekazać innym izbom Sądu Najwyższego. Teraz w tej sprawie interweniuje zastępca Zbigniewa Ziobry (jako prokuratora generalnego), prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Jak podaje Onet.pl, zwrócił się on do Gersdorf z żądaniem "natychmiastowych wyjaśnień" w tej sprawie.

"Przekraczane są kolejne bariery i granice"

W rozmowie z Onetem skomentował to rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. Ocenił, że "forma tego pisma jest niezwykła, niespotykana". Jak opisuje, zastępca Ziobry "stawia się w tym piśmie w roli obrońcy praworządności" i zarzuca prezes Gersdorf "naruszenie trójpodziału władzy". Laskowski skomentował, że to "zjawisko niespotykane". - Treść tego pisma mnie zmroziła - powiedział i zastanawiał się, czy nie jest ono wstępem do postawienia I prezes Sądu Najwyższego zarzutów.

Rzecznik powiedział, że i prezes SN zastanawiała się, czy spotkają ją jakieś konsekwencje za wydanie zarządzenia, ale on sam "w ogóle sobie tego nie wyobrażał". - Przekraczane są kolejne bariery i granice - stwierdził. Zaznaczył, że o sytuacji poinformowany zostanie unijny Trybunał Sprawiedliwości .