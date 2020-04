Biebrzański Park Narodowy apeluje, by nie przekazywać jedzenia. Zbiórka dla OSP przekroczyła 2,5 mln zł

alikmix 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

GDZIE SĄ NASZE PIENIĄDZE ?



Od momentu przejęcia władzy przez PiS, rząd szastał naszymi pieniędzmi na lewo i prawo. Gigantyczne wynagrodzenia, premie dla "swoich", tworzenie instytucji, fundacji do których trafiały pieniądze ze spółek skarbu państwa, wycieczki rządowymi samolotami i limuzynami, rozbudowana ochrona partyjnych aparatczyków. W tle łamanie lub naginanie prawa do własnych potrzeb.



W tym czasie inne rządy budowały kapitał na "czarną godzinę" np. Niemcy. Dziś w czasie pandemii mogą efektywnie wspierać przedsiębiorców i obywateli. Tymczasem w Polsce to MY, Obywatele ponownie zrzucamy się na maseczki, odzież ochronną dla szpitali, prywatne transporty, za prywatne pieniądze, prywatne osoby dowożą niezbędne materiały, tysiące kobiet za darmo szyje maseczki i przekazuje je szpitalom oraz mieszkańcom. Chorzy "koczują" w domach, w czasie, gdy 400 miejsc w szpitalach rządowych jest zarezerwowanych dla VIP-ów. Miejsc z pełnym wyposażeniem, którego brakuje w innych szpitalach.



Nad Biebrzą rozgrywa się tragedia. W płomieniach giną tysiące zwierząt, na naszych oczach żywioł pochłania tysiące hektarów obszarów bezcennych przyrodniczo. I znowu prośba o wsparcie do NAS, do Obywateli o pieniądze, pomoc, mieszkańcy organizują obiady, napoje, wsparcie dla strażaków walczących z ogniem.



W tym samym czasie PiSowski rząd prze do wyborów, które będą kosztować kolejne miliony. Zamiast przesunąć termin a środki przeznaczyć na walkę z żywiołem, wirusem lub suszą walczą o utrzymanie władzy, przy okazji łamiąc wszelkie zasady współżycia społecznego i Konstytucję. Kandydaci na najwyższy urząd w Państwie nawet się nie zająkną na temat obecnej, bardzo trudnej sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj i MY, Obywatele.



Nie, nie pójdę na wybory, żaden z kandydatów nie jest godny mojego głosu. Stając do rywalizacji o miejsce w Pałacu Namiestnikowskim każdy z nich legitymizuje szalejące bezprawie. Niech zostanie Duda i tak wygra, bo PiSowscy rachmistrze będą liczyć głosy,



Minie pandemia, ugasimy pożar na biebrzańskich łąkach, spadnie deszcz. Inflacja pożre 500+, nawet wyznawcy PiS to zauważą. Nie można wiecznie drukować pieniędzy. Wtedy wywieziemy to #bydłozpis na taczkach i postawimy przed sądem. Udało się nam rozwalić komunę. Rozwalimy i PiSowską dyktaturę. Taczek wystarczy.