Wybory prezydenckie 2020. Listonosze zaczną roznosić pakiety wyborcze już 4 maja

Listonosze Poczty Polskiej będą roznosić pakiety wyborcze przez sześć dni - od 4 do 10 maja. Obowiązki związane z wyborami będą wykonywać w towarzystwie kontrolerów. Kim oni będą? Nie jest to do końca jasne.

REKLAMA

3 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta (zdjęcie ilustracyjne) Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA