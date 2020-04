Prognoza pogody na tydzień [27 kwietnia - 3 maja]. IMGW prognozuje deszcz i burze

Nadchodzący tydzień będzie też ciepły. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w żadnym z regionów nie spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Spodziewajmy się burz

Nadchodzący poniedziałek będzie ciepły i dość słoneczny. W całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 20 stopni we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów. Będzie wiał też słaby wiatr o prędkości 3-5 m/s.

We wtorek zachmurzenie wzrośnie, podobnie jak temperatura. Termometry wskażą od 16 stopni w Suwałkach do 23 stopni w Opolu. Wystąpią też lokalne opady. Deszcz spadnie w okolicach Warszawy, Łodzi, Torunia, Poznania, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztyna, Gdańska oraz Jeleniej i Zielonej Góry. Wiatr osiągnie prędkość od 3 do 5 m/s.

W środę będzie padać w całym kraju. W większości regionów wystąpią przelotne opady, ale w okolicach Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Lublina wystąpią także burze. Tam termometry wskażą 21 stopni, a najchłodniej będzie w Gdańsku, gdzie odnotujemy 12 stopni. IMGW prognozuje słaby wiatr o prędkości 3-5 m/s. Nieco silniej, bo z prędkością 6 m/s, będzie wiać na Wybrzeżu.

Pogoda na czwartek i piątek. Będzie pochmurnie, wystąpią też prelotne deszcze

W czwartek w wielu regionach się rozchmurzy. Słonecznie będzie na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Kujawach, Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju pochmurnie, w okolicach Łodzi i Kielc także deszczowo. Termometry wskażą od 13 stopni w Gdańsku do 19 stopni w Białymstoku i Kielcach.

W piątek niebo znów zakryje się chmurami. Przejaśnienia zobaczymy jedynie w województwach pomorskim i podlaskim. W przeważającej części kraju wystąpią przelotne opady. Sucho będzie jedynie w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i podlaskim. Termometry wskażą od 14 stopni w Gdańsku i Lublinie do 25 stopni w Łodzi.

Prognoza pogody na weekend. W sobotę sporo słońca, w niedzielę - chmur

W sobotę zdecydowanie więcej słońca. Duże zachmurzenie prognozowane jest dla Podkarpacia. Mazowsza, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej, dla pozostałej części Polski przewiduje się liczne przejaśnienia. W okolicach Gdańska i Olsztyna mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 12 stopni w Zielonej Górze do 21 stopni w Kielcach.

Niedziela będzie dniem suchym, ale pochmurnym. Przejaśnienia zobaczymy tylko w województwach podlaskim i lubuskim. Termometry wskażą od 17 stopni w Białymstoku do 20 stopni we Wrocławiu, w Katowicach i w Krakowie.