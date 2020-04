Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Strażacy: Noc była dobra, wiatr nie rozdmuchiwał ognia

eksterno pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Dlaczego nie uruchamia się wszystkich dostepnych jednostek straży pożarnej, ani odpowiednich środków finansowych, aby ratować resztki naturalnych skarbów ? Dlaczego nie ściga się przestępców podpalających łąki, powodujących nieopisane szkody dla nas wszystkich? Bo prokuratorzy zajęci ściganiem zalegających za podatki?

Pożar torfowiska trwa pod ziemia nawet latami. Torfowiska to narodowy skarb, ograniczają tempo rozkładu materii organicznej prawie do zera. Dzięki temu nie dochodzi do mineralizacji szczątków roślinnych i wydzielenia do atmosfery dwutlenku węgla. Gaz ten jest unieruchamiany w złożach torfu na tysiące lub miliony lat. Osuszone zaczynają jednak utleniać się i uwalniać węgiel w postaci dwutlenku, wprost do atmosfery. Te emisje sięgają trzydziestu ton rocznie z hektara. To mniej więcej tyle, co przejechanie w miarę nowym samochodem dwustu trzydziestu tysięcy kilometrów.

"Bez mokradeł nie zatrzymamy klimatycznej katastrofy. Degradacja środowiska naturalnego, wymieranie gatunków, ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery. To skutki masowego osuszania torfowisk i wydobywania torfu na rzecz rolnictwa i ogrodnictwa.(...)Torfowisko naturalne absorbuje dwutlenek węgla, którego część jest odkładana właśnie w torfie. Choć to bardzo powolny proces – około milimetra przyrostu torfowiska na rok, to w długiej perspektywie czasowej torfowiska schładzają klimat zatrzymując węgiel, który w innym przypadku krążyłby w środowisku

(...)Rośliny bagienne i żyjące tam mikroorganizmy „odfiltrowują” azotany i fosforany. Nad większością rzek takie obszary zniszczyliśmy, pozbawiając rzeki najważniejszego mechanizmu oczyszczania wody. W efekcie zanieczyszczenia dostają się do morza, wywołując zakwity sinic."

