Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć KRS. Za zależność od władzy wykonawczej

enochnuckythompson 2 godziny temu Oceniono 40 razy 30

No i co ?? No i nic. Pan Leszek Mazur moglby sie nazywac Jozin z Bazin i tez by to nic nie zmienilo. Ci ludzie nie powinni wogole zostac sedziami bo nie rozumieja litery prawa obowiazujacego w Polsce. To co robi PISda to niszczenie Panstwa polskiego w imie jakiegos chorego psychicznie czlowieka , ktory czuje nienawisc do Polakow. Jaroslaw Kczynski chcialby chyba aby wszyscy Polacy popelnili zbiorowe samobojstwo bo ubzdural sobie ze jego brat zginal za Polske.



Jaroslaw Kaczynski dobral sobie do tego dziela bande debili i idiotow. Ludzi tak marnych po ludzku, bez honoru, bez odwagi cywilnego, malych takich ktorzy nigdzie indziej by pracy nie dostali bo sa po prostu nedzni. I tymi ludzmi steruje. A oni jak barany ida na rzez.



Historia zas uczy (przyklad Lenina, Stalina, Hitlera i innych wladcow ) , ze to nie Kaczynski poniesie kare ale walsnie Ci co wykonywali jego polecenia. Predzej czy pozniej oczywiscie poniosa kare.