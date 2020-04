Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć KRS. Za zależność od władzy wykonawczej

magda_breslau 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Caly swiat mowi i mysli prawie wylacznie o chinskim wirusie. Kazdy z nas mowi i mysli praktycznie tylko o tym.



Ile razy Jaroslawa Kaczynska, Matka Narodu, zwrocila sie do nas ze slowami otuchy, albo ostrzezen? Ile razy z jej ust wyrwalo sie slowo "wirus"? Wziela Matka w swe nieskalane pracà raczki calà wladze. Powinna wziac tez troche odpowiedzialnosci.



Z tego co pamietam, siedziala Jaroslawa w kuchni przez pierwsze 5- 6 tygodni pandemii, nie wychylajac nosa. Pozniej wyszla na chwile na swiatlo, obmawiajac Kidawe i Tuska. Pare dni pozniej skrytykowala Unie, ze nie dala rady. Pozniej prywatna msza, zeby dac narodowi swiadectwo wlasnej wiary. Pozniej prywatna wizyta na Powazkach. Pozniej kameralne obchody wlasnej teorii o zamachu. Pozniej prywatna wizyta na Wawelu.



Tyle. O nas - nic. O wirusie - nic. O rozpadajacej sie ekonomii - nic. O historycznych przemianach, ktore dzieja sie na naszych oczach - nic.



Kto tu jest dla kogo, Jaroslawo? My dla ciebie, czy ty dla nas?