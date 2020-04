Biebrza wciąż płonie. Strażak: To wygląda jak inna planeta. Dopóki nie popada dobry deszcz, nie opanujemy sytuacji

lispokis1 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

niestety, wszędzie w lesie, na łąkach, chaszczach - such jak pieprz. Wystarczy jedna iskra by w tych warunkach pożary pochłonęły nie tylko puszcze ale tez przyszły po wsie i miasta.

Dziki park przez który przechodzą w drodze do pracy w okolicach ogródków działkowych- już ma duże łachy wypalonych miejsc- ktoś głupi chciał sie pobawić, albo słońce zapaliło od zostawionego szkła. Drzewa aż trzaskają gdy wieje wiatr, wysuszone na wiór. Niby wiosna ale liście zwiędłe, a kwiaty na drzewach usychają zanim się w pełni rozwiną.... Dalej od miasta, w kilku okolicznych lasach kolejny raz strażacy jeżdżą do pożarów... To naprawdę nie są żarty. Jest strasznie sucho i wystarczy iskra by nam kraj poszedł z dymem..