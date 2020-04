Wyciek danych tysięcy sędziów z KSSiP. Prokuratura zatrzymała podejrzanego

def11 27 minut temu Oceniono 6 razy 4

Podanie się do dymisji z powodu politycznej i nadzorczej odpowiedzialności za działanie podległej sobie instytucji wymaga od decydenta posiadania honoru i przyzwoitości, u Ziobry stan posiadania zero.



p.s. za to w gębie poziom 100, gdy w przeszłości przyszło do nawoływania innych do poniesienia odpowiedzialności ..