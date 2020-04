Borys Budka: Sam Gowin nie wie, ilu posłów zostało mu po wolcie pani Emilewicz

pol733 13 minut temu Oceniono 3 razy 3

Panie Budka, wystawiając Kidawę w wyborach zrobiliście jej i KO krzywdę. To nie będzie porażka ale klęska. Kosiniak, Biedroń i Bosak poczuli krew KO i z żądnych wyborów się nie wycofają, więcej im te wybory teraz pasują. Bardzo prawdopodobne, ze Pani Kidawa nawet nie załapie się na podium a jej wynik może być w granicach 10% co was zmarginalizuje a może nawet doprowadzi do rozpadu KO. Ciągłe gadanie o zagrożeniu życia przez wybory zaczyna już być zabawne. Idąc Pana tokiem rozumowania ekspedientki w sklepach, kurierzy , dostawcy jedzenia, robotnicy na budowach itd. powinni już dawno nie żyć a żyją pracują i mają się dobrze. A swoją drogą 10 000 chorych i kilkaset zmarłych ma na rok zatrzymywać według Pana gospodarkę i odwoływać demokrację. Odlot.