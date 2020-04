Borys Budka: Sam Gowin nie wie, ilu posłów zostało mu po wolcie pani Emilewicz

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 7 razy 5

no to jeżeli życie i zdrowie 38 milionów Polaków ma zależeć od tego czy Gowin będzie glosował "ale się nie cieszył" czy czy nie... to

najgorsze w tym jest to, że jakieś 5 milionów Polaków, za 500 złotych, zostało zakładnikami opętanego pozostaniem przy żłobie szaleńca, psychola któremu na życiu ludzkim kompletnie nie zależy